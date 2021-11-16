منتخب مصر يدعم فريقا غنائيا من ذوي الهمم قبل مواجهة الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كان محمد صلاح، نجم هجوم منتخب مصر، بطلا للفتة إنسانية قبيل انطلاق مباراة "الفراعنة" ضد الجابون في ختام المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع ضيفه الجابوني، عصر اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية.

وحضر محمد صلاح، نجم هجوم منتخب مصر، تكريم فريق غنائي من ذوي الهمم بملعب برج العرب الذي يحتضن اللقاء، كما التقط صورا لهم وتقدم لمصافحتهم أثناء التكريم.

كذلك التقط عدد من نجوم المنتخب صورا مع أعضاء الفريق، على رأسهم محمد النني ومصطفى محمد.

يذكر أن منتخب مصر حجز مقعده في المرحلة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد تعادله 2-2 مع أنجولا في الجولة الماضية، ليضمن صدارة المجموعة السادسة.

منتخب مصر يعتلي صدارة ترتيب المجموعة السادسة حاليا برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجابون في الوصافة.