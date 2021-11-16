فيفا يعلن.. طرح تذاكر بطولة كأس العرب بمنافذ البيع بقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فتح مراكز بيع تذاكر بطولة كأس العرب في مركز الدوحة للمعارض، ويمكن لحاملي التذاكر التقدم بطلب الحصول على بطاقة المشجع (هيا) الإلزامية بمركز الدوحة للمعارض.

كما تقرر طرح تذاكر مباريات البطولة عبر الموقعه الرسمي FIFA.com/tickets، ويمكن للمشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العرب شراء تذاكرهم من مركز تذاكر FIFA في مركز الدوحة للمعارض.

وتخصص التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة الحالية التي ستستمر حتى نهاية البطولة بمبدأ من يأتي أولا يخدم أولا، ويتم تأكيدها فورا بعد دفع ثمنها، ولا تزال تذاكر المباريات الـ 32 متاحة للجميع في الوقت الحالي بما في ذلك تذاكر مباراتا الافتتاح في 30 نوفمبرعلى استاد البيت (الذي سيستضيف مباراة قطر ضد البحرين) ورأس أبو عبود (الذي سيتضيف مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد سوريا)، وتذاكر المباراة النهائية التي ستُلعب يوم عيد قطر الوطني في 18 ديسمبر.

من جانبه، قال فالك إيلر مدير إدارة التذاكر والضيافة بفيفا: "أؤمن بأن استاد البيت هو أحد أجمل الملاعب التي رأيتها في حياتي، حيث يمكنك أن ترى وتشعر بالثقافة العربية تحف ملعب كرة قدم عصري".

وأضاف قائلا: "إن الابداع الذي نعرضه في قطر هو تذاكر الهاتف الجوال، إذ سنطلب من المشجعين استلام وإدارة تذاكرهم بأنفسهم وعلى جوالاتهم باستخدام تطبيق يوفره FIFA، وبهذا سيتمكنون من دخول الاستاد ومشاركة تذاكرهم مع أصدقائهم."

ويتوفر عدد من التذاكر المنخفضة السعر، إذ تبلغ تكلفة تذاكر الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا فقط (خاصة بالمقيمين في دولة قطر) لجميع المباريات باستثناء مباراتا نصف النهائي (45 ريال قطري كأدنى سعر) والمباراة النهائية التي تبدأ أسعارها من 60 ريال قطري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يشارك في البطولة، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة الجزائر، لبنان والسودان.