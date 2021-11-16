شاهد اهداف مباراة اليوم بين الامارات ولبنان بتصفيات كأس العالم “مبخوت يفعلها”

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات ولبنان، التي أقيمت في افتتاح مباريات الجولة السادسة في المجموعة الأولى من تصفيات أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وانتهت بفوز صعب للأبيض بهدف دون رد.

حقق منتخب الامارات فوزه الاول في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، عندما تمكن من التفوق بهدف دون رد على لبنان في ملعب صيدا، سجله الهداف التاريخي للامارات «علي أحمد مبخوت».

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وسط أفضلية ميدانية كبيرة من جانب المنتخب اللبناني الذي كاد يُسجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 41 إثر ركلة حرة مباشرة نفذها «سوني سعد» من حوالي 25 ياردة، إلا أن العارضة تعاطفت مع حارس الامارات وأبعدت الكرة.

وانتظر منتخب الامارات حتى الدقيقة 85 للاحتفال بهدف التقدم والذي سجله علي أحمد مبخوت من علامة الجزاء، بتسديدة أرضية هادئة على يسار حارس مرمى منتخب لبنان الذي ذهب للزاوية المعاكسة.

وتقدم المنتخب الاماراتي بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن منتخب لبنان رابع جدول ترتيب المجموعة الأولى، وسيبقى الأبيض الاماراتي في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة العراق أمام كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم، حيث يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

وتعرض المنتخب الاماراتي لنتائج سلبية للغاية منذ بداية المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام لبنان في الجولة الأولى، ثم التعادل 1/1 أمام سوريا في الجولة الثانية.

وفي الجولتين الثالثة مُني بهزيمته الأولى أمام المنتخب الإيراني بهدف دون رد على الأراضي الإماراتية، وفي الجولة الرابعة تعادل بصعوبة بالغة أمام منتخب العراق بنتيجة 2/2، وفي الجولة الخامسة خسرت الامارات بهدف نظيف على ملعب منتخب كوريا الجنوبية، وشهد اللقاء إهدار نجم توتنهام «مين هيونج سون» لوابل من الفرص السهلة.

جدير بالذكر مشاركة منتخب الامارات في بطولة «فيفا كأس العرب 2021» المقرر إنطلاقها في نهاية الشهر الجاري على الأراضي القطرية، وسيخوض الفريق 3 مباريات أمام سوريا وموريتانيا وتونس، على أن يستأنف الأبيض نشاطه في تصفيات كأس العالم بمواجهة سوريا يوم 27 يناير 2022 بالجولة السابعة، ثم إيران يوم 1 فبراير 2022، على أن تكون آخر جولتين للفريق ضد العراق وكوريا الجنوبية يومي 24 و29 مارس.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين الامارات ولبنان