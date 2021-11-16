بث مباشر سوريا وايران في إياب تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة سوريا وايران في إياب تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

يلتقي منتخب سوريا مع ايران في لقاء قوي ومثير بالدور النهائي في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى التي تضم «كوريا الجنوبية، لبنان، الامارات، والعراق».

حققت ايران ريمونتادا رائعة في الجولة الماضية على لبنان وفازت بنتيجة (2-1)، يوم الخميس الماضي على استاد صيدا الدولي، بينما تعادلت سوريا مع العراق (1-1) على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

وسيدخل المنتخب السوري اللقاء بهدف تحقيق الانتصار الأول في الدور النهائي بالتصفيات، من أجل إحياء آماله في المنافسة على خطف المركز الثالث المؤهل إلى الملحق على أقل تقدير.

على الجهة المقابلة، سيبحث منتخب ايران عن مواصلة نتائجه الإيجابية، بتحقيق الفوز الثاني تواليًا والخامس بشكلٍ عام بالتصفيات، وذلك للاحتفاظ ببطاقة التأهل الأولى إلى مونديال قطر 2022.

وتتصدر ايران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما حصدت لبنان 5 نقاط، والعراق 4 نقاط، و3 للإمارات، ونقطتين لسوريا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين سوريا وايران أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى على استاد آزادي بمدينة طهران، وفازت ايران بهدفٍ دون رد سجله علي رضا عند الدقيقة (56)، من زمن الشوط الثاني.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة سوريا وايران في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عمان، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت سوريا ومصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر سوريا وايران في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على قناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، كما يذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.