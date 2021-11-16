بث مباشر عمان واليابان في إياب تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة عمان واليابان في إياب تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

يخوض منتخب عمان مواجهة مثيرة وهامة للغاية على ملعبه أمام اليابان، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم «السعودية، استراليا، الصين، وفيتنام».

تعادل المنتخب العماني مع الصين (1-1) يوم الخميس الماضي على استاد مدينة الشارقة في الامارات، ضمن الجولة الخامسة، بينما نجح منتخب اليابان في تحقيق الفوز خارج ملعبه على فيتنام (1-0) على ستاد ماي دينه في هانوي.

وتتواجد عمان في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين تحتل اليابان المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما حصدت السعودية 13 نقطة في الصدارة، واستراليا 10، والصين 4 نقاط، وفيتنام 0 نقاط.

وسيتطلع منتخب عمان إلى تحقيق الفوز الثالث بالمرحلة النهائية، وضرب عصفورين بحجر واحد بتعزيز رصيده من النقاط على حساب منافسه المباشر حتى الآن على المركز الثالث -المؤهل إلى المحلق- في المجموعة.

من جهته يأمل منتخب اليابان في مواصلة تصاعد مستواه بتحقيق الانتصار الثالث تواليًا، حيث أن فوزه على عمان سيضعه من جديد في واجهة المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين عمان واليابان أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى، ونجح الخناجر العمانية في تحقيق الفوز من أرض الساموراي بهدفٍ دون رد سجله عصام الصبحي عند الدقيقة (88)، في استاد باناسونيك سويتا.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة عمان واليابان في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عمان، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر عمان واليابان في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرياضية العمانية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، كما يذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.