نتيجة مباراة السعودية وفيتنام في إياب تصفيات كأس العالم 2022

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة السعودية وفيتنام بالجولة السادسة في إياب المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

لم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص من جانب المنتخبين، ولكن السعودية حققت الأهم بإنهاءه متقدمة في النتيجة بهدفٍ دون رد سجله مهاجم نادي الهلال صالح الشهري في الدقيقة (31).

ودخل منتخب السعودية المباراة بالتشكيلة التالية: محمد الربيعي، محمد البريك، عبدالاله العمري، علي البليهي، ناصر الدوسري، عبدالاله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري.

وبادر رجال المدرب هيرفي رينارد بالهجوم منذ البداية، وأهدر صالح الشهري فرصة محققة للتسجيل على الأخضر السعودي بعد مرور دقيقتين فقط، حينما قابل عرضية فهد المولد بضربة رأسية جاورت القائم بغرابة لتخرج إلى ضربة مرمى.

وتراجع المنتخب السعودي بشكل غير مبرر وانحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يفاجئ فيتنام بالهدف الأول عند الدقيقة (31) عن طريق صالح الشهري الذي عوض الفرصة المهدرة في بداية اللقاء.

وجاء هدف الصقور الخضر حين تلقى فهد المولد كرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى خدع فيها المدافع وأرسل كرة عرضية وجدت رأس الشهري الذي حولها في اتجاه المرمى بضربة قوية، حاول الحارس إبعادها ولكنها عبرت الخط النهائي.

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