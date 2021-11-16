بث مباشر مصر والجابون في مباريات اليوم بتصفيات كأس العالم 2022 رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات.

يستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني على ملعب برج العرب بالاسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، بعد ان ضمن التأهل الى المرحلة النهائية.

يحين موعد مباراة مصر والجابون يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم البوروندي “جيورجيس جاتوجاتو”.

ينقل بث مباشر مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني، كما ينقل اللقاء عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC 3 بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح.

وقاد هداف ليفربول «محمد صلاح» المنتخب المصري للعودة بنقطة بشق الأنفس من العاصمة الأنجولية لواندا، بصناعته هدفين سجلهما محمد النني وأكرم توفيق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وتأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا بقيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش”، بعدما رفع رصيده لـ 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه «الجابون»، وتتذيل انجولا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

مصر 1-1 الجابون

ستاد برج العرب (الاسكندرية)

تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا (المجموعة السادسة – الجولة السادسة)

تشكيلة مصر اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – محمد حمدي – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

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