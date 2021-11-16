تشكيلة منتخب تونس المتوقعة في مباراة اليوم امام زامبيا في تصفيات كأس العالم 2022.. لا بديل عن الفوز

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة منتخب تونس المتوقعة في مباراة اليوم أمام زامبيا برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي حمادي لعقربي برادس، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت تونس، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الاهداف على غينيا الاستوائية، بينما تتواجد زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، في حين جمعت موريتانيا نقطة واحدة فقط.

وأصبحت تونس مطالبة بتحقيق الانتصار على زامبيا بأي نتيجة لقطع بطاقة العبور إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

ومن المتوقعة ان يقدم المدرب منذر الكبير على بعض التغييرات في تشكيل منتخب تونس خلال مباراة اليوم، بالمقارنة مع المباراة الماضية.

ويلعب فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي منتصر طلبي، ديلان برون، وياسين مرياح في محور خط الدفاع، فيما يتواجد محمد دراجر على الطرف الأيمن، وعلي معلول على اليسار.

وفي وسط الميدان، سيلعب فرجاني ساسي، وعيسى عيدوني منذ البداية في محور وسط الميدان، بينما يتواجد سيف الدين خاوي على اليمين، ونعيم السليتي على اليسار.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب نسور قرطاج على الهداف التاريخي الثاني للمنتخب التونسي “وهبي الخزري”، لقيادة خط الهجوم في مباراة اليوم امام منتخب زامبيا.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة في مباراة اليوم امام زامبيا في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: منتصر طلبي، ديلان برون، ياسين مرياح، محمد دراجر، علي معلول.

خط الوسط: فرجاني ساسي، عيسى عيدوني، سيف الدين خاوي، نعيم السليتي.

خط الهجوم: وهبي الخزري.