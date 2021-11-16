تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة في مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر.

ويتصدر محاربو الصحراء ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات، وتعادل وحيد، وسجل لاعبوه 23 هدفاً خلال التصفيات، واستقبلت شباكه هدفين.

في المقابل يتواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حصدهم من 3 انتصارات، وتعادلين، وسجل لاعبوه 10 اهداف، واستقبلت شباكه هدفين، ولا بديل امامه غير الفوز لأنتزاع بطاقة التأهل.

ومن المتوقع أن يدخل جمال بلماضي مباراة اليوم بأفضل تشكيلة مُمكنة، ليبدأ رايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حلايمية، جمال بلعمري، عيسى ماندي ورامي بن سبعيني.

وفي وسط الميدان، سيدفع جمال بلماضي بالثلاثي إسماعيل بناصر و زروقي رفقة سفيان فيغولي منذ البداية في مباراة اليوم امام خيول بوركينا فاسو.

وفي المقدمة، يعتمد الناخب الوطني الجزائري على يوسف بلايلي على اليسار، و نجم مان سيتي رياض محرز على اليمين، فيما يتواجد الهداف التاريخي للخضر اسلام سليماني كرأس حربة.

تشكيلة المنتخب الجزائري المتوقعة في مباراة اليوم امام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حلايمية، عيسى ماندي، جمال بلعمري، رامي بن سبعيني

خط الوسط: زروقي، اسماعيل بناصر، سفيان فيغولي

خط الهجوم: يوسف بلايلي، رياض محرز، اسلام سليماني