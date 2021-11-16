وصول تشافي هيرنانديز يُحيي آمال فيليب كوتينيو مع برشلونة

يبدو أن وصول تشافي هيرنانديز إلى برشلونة قد أحيا آمال البرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق، ما جعله يرفض الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي 2022 مطلع شهر يناير المقبل.

ومر كوتينيو بأوقات عصيبة منذ عام 2018، عندما وصل مقابل أكثر من 130 مليون يورو من ليفربول الانجليزي، ونادرًا ما أثار البرازيلي الاعجاب، بل وقضى عامًا بعيدًا على سبيل الإعارة، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ.

في الموسم الماضي، قضى كوتينيو معظم وقته على الهامش بسبب إصابة خطيرة في الركبة، لكن هذا الموسم ظهر بشكل أكثر انتظامًا حتى الآن.

ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يقنع بعد انصار البلوجرانا، رغم أن برشلونة ككل كان فقيرًا بشكل خاص خلال هذا الموسم مع الهولندي رونالد كومان.

يبدو الآن كوتينيو مستعدًا للحصول على فرصة جديدة في كامب نو، مثل جميع زملائه، بسبب وصول تشافي هيرنانديز خلفًا للمدير الفني الهولندي كومان.

ويريد تشافي إلقاء نظرة فاحصة على الجميع قبل اتخاذ أي قرارات قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لكن كوتينيو ليس مستعدًا لمناقشة أي حديث عن الخروج في يناير على أي حال، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

واضافت الصحيفة أن البرازيلي لايزال حريصًا على إثبات نفسه في كامب نو، و أنه ليس مستعدًا للمضي قدمًا خارج النادي الكتالوني، على الأقل في منتصف الموسم الجاري.