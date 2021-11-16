رابطة الدوري الاسباني تصادق على توقيع تشافي هيرنانديز مع برشلونة

صادقت رابطة الدوري الاسباني (الليجا) بشكل رسمي على توقيع تشافي هيرنانديز مع نادي برشلونة، ليخلف الهولندي رونالد كومان في مقاعد البدلاء بالنادي الكتالوني.

وتم تعيين تشافي مدربًا جديدًا للبلوجرانا منذ أكثر من أسبوع، حيث عاد لاعب الوسط السابق إلى النادي ليحل محل رونالد كومان المقال بسبب النتائج المخيبة للآمال في الليجا الإسبانية ودوري الأبطال.

استغرق الأمر بعض المفاوضات الجادة لبرشلونة للحصول على خدمات لاعبهم السابق، حيث أمضى ماتيو أليماني ورافا يوستي قرابة الأسبوع في قطر، لمناقشة الشروط مع السد القطري، لكن الاتفاق، تم على كل شيء في النهاية وحصل جوان لابورتا على ما يريد.

عاد تشافي الأسبوع الماضي بعد قرابة ست سنوات من تواجده في النادي القطري، وسيسعد المشجعون الآن، بمعرفة أن رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على التعيين بشكل رسمي.

بالنظر إلى الوضعية المالية لنادي برشلونة، يجب أن تتم مراجعة كل جزء من الأموال التي ينفقونها عن كثب من قبل الدائرة الاقتصادية في الليجا الإسبانية.

واضطر برشلونة إلى إنفاق حوالي 5 ملايين يورو لتعيين تشافي هيرنانديز، ولكن هذه الخطوة، تم منحها الضوء الأخضر الرسمي الآن، وفقًا لإذاعة كادينا كوبيه الاسبانية.

وسيكون هذا مصدر ارتياح لبرشلونة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكونوا قد اعطو الموافقة دون التدقيق في الملف عن كثب، والتأكد من أن التوقيع كان ممكنًا أولاً.