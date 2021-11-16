بث مباشر الامارات ولبنان في إياب تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الامارات ولبنان في إياب تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر لحساب الجولة السادسة من المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كوريا الجنوبية وإيران وسوريا والعراق.

يستضيف منتخب لبنان نظيره الاماراتي على ملعب صيدا الدولي في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويحين موعد مباراة لبنان والامارات اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينتش.

ينقل بث مباشر مباراة لبنان والامارات على قناة دبي الرياضية، بالاضافة الى القناة الرابعة الرياضية العراقية المفتوحة على النايل سات، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات منخفضة بعدما تعرضا للهزيمة في الجولة الماضية من التصفيات، حيث خسرت لبنان امام ضيفتها ايران 1-2، بينما تعرض المنتخب الاماراتي للخسارة خارج ملعبه امام كوريا الجنوبية صفر-1.

ويحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 5 نقاط، جمعهم من فوز وتعادلين، وتعرض لخسارتين.

في المقابل تعادل المنتخب الاماراتي خلال مشواره في التصفيات في 3 مباريات، وخسر في لقائين، ويتواجد في المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد بثلاث نقاط.

وتتصدر إيران ترتيب المجموعة الاولى برصيد 13 نقطة، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما تتذيل سوريا الترتيب بنقطتين.

وسيفتقد منتخب الامارات لجهود المدافع وليد عباس بداعي الإيقاف ولاعب الوسط محمد عباس بسبب الإصابة التي لحقت به خلال التدريبات.

لبنان 0-1 الامارات

ملعب صيدا الدولي (لبنان)

تصفيات مونديال 2022 اسيا (الجولة 6 – المجموعة الأولى)

انتهت