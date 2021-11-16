الامارات | أبوظبي تستضيف مباريات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" لأول مرة في المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف مباريات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA" لأول مرة في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مراسم توقيع شراكة تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية لتستضيف أبوظبي مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة في منطقة الخليج العربي.

وسلّط سموّه الضوء، خلال مراسم توقيع الشراكة، على أهمية استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي لتعزيز حضورها على المشهد الرياضي الدولي وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية وتبني نمط حياة صحي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً هاماً للفعاليات الرياضية العالمية.

وبموجب هذه الشراكة، تستضيف أبوظبي مباراتين تمهيديتين قبل الموسم خلال شهر أكتوبر 2022، كما تشمل الشراكة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمُعتزلين ودوري الناشئين لكرة السلة، المعروف اختصاراً بـ"جونيور إن بي إيه"، لصالح اللاعبين واللاعبات في مدارس دولة الإمارات، بالإضافة إلى عيادات اللياقة البدنية "إن بي إيه فيت" للتوعية بأهمية الصحة واللياقة، كما تستضيف أبوظبي دوري الألعاب الإلكترونية (NBA 2K).

وأصبحت مبادرة "زوروا أبوظبي"، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الشريك الرسمي والوجهة السياحية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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