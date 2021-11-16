انطلاق البطولة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

إنطلقت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات البطولة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم .



وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزام خليفة، على أهمية الفعالية في تشجيع ورعاية النشء الذي يمثل النواة الحقيقية لصناعة المستقبل الواعد..مشيداً بالافكار والأعمال الإبداعية والاختراعات التي حاز من خلالها المشاركون في المسابقات الدولية على المراكز المتقدمة .

فيما أشار وكيل محافظة عدن لقطاع التنمية المهندس عدنان الكاف، إلى أهمية هذه البطولة وما لمسه من مشاركة فاعلة من قبل الطلاب والطالبات والتي كانت مدينة عدن السباقة في عدد المشاركين من المبدعين والموهوبين في البطولة التي تعد حدثاً غيرعادياً في تشجيع الطلاب والطالبات في تنمية إبداعاتهم في المجالات العلمية المختلفة .

بدوره تطرق رئيس أكاديمية الموهوبين الدكتور، سعيد باحارث إلى ماحققه الطلاب في مشاركتهم الخارجية من مراكز متقدمة سواء في الولايات المتحدة أو المكسيك أو على المستوى العربي وحصولهم على المركز الثاني عربيا ً.. مشيرا إلى أن الأكاديمية لديها برامج نوعية وتطمح مستقبلاً لتكون بلادنا منافساً عالميا .

ويتنافس على مدى يومين 218 طالباً يمثلون 19 مدرسة من محافظات عدن ولحج وحضرموت إلى جانب 44 مدرباً على ستة تحديات في مجالات (جمع التراث، كرمسو،تتبع صف ،العروض،كرة القدم ،والابتكارات ). وذلك لفئات من(٦-١٨ سنة).