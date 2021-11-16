3 مهاجمين وصلاح على الدكة.. 7 تغييرات في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام الجابون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش التشكيل الرسمي لمنتخب مصر في مباراة اليوم أمام الجابون، في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وقرر كيروش الدفع بمحمد مجدي "أفشة" في التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة أنجولا، وسيلعب أحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلا من أكرم توفيق بسبب الإيقاف، ومحمد حمدي بدلا من أحمد فتوح المصاب.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الجابون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

يستضيف المنتخب الوطني، نظيره الجابوني، في الثالثة عصر الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة و الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتأهل المنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام أنجولا 2 / 2 ، في الجولة الخامسة، وتعبر مواجهة الجابون تحصيل حاصل.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانياً بـ7 نقاط و ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا في المركز الرابع و الأخير برصيد 4 نقاط.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في الجولة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق.

ثم فاز على ليبيا في الجولة الثالثة في القاهرة بهدف دون رد، سجله عمر مرموش من تصويبة صاروخية.

وكرر الفراعنة، فوزهم علي ليبيا في الجولة الرابعة 3-0.