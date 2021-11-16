تشكيل منتخب مصر ضد الجابون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

يخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة في المرحلة الاولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حينما يستضيف الغابون على ستاد برج العرب بالأسكندرية.



منتخب مصر ضمن التأهل لمرحلة الحسم بعدما حسم صدارة المجموعة لصالحه عقب خسارة ليبيا أمام الجابون في الجولة الماضية، مع تعادله خارج أرضه مع أنغولا التي قدمت مباراة قوبة أمام الفراعنة في حضور جماهيري كبير.

وسينتظر منتخب مصر حتى 18 ديسمبر المقبل لمعرفة منافسه في مرحلة الحسم المؤهلة لكأس العالم حيث سيخوض مباراتي ذهاب وإياب أمام واحد من منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا، إذا كان تصنيفه من السادس إلى العاشر أو منتخب تصنيفه من السادس إلى العاشر إذا صعد الفراعنة للمراكز الخمسة الاولى أفريقيا قبل إجراء قرعة التصفيات النهائية.

وتحتل مصر حاليا التصنيف السادس على مستوى القارة السمراء بحسب آخر تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم أمام الغابون لضمان الاستمرار في التقدم على مستوى التصنيف، وهنا تكمن أهمية المباراة بالنسبة لكارلوس كيروش مدرب الفراعنة.

ومن المتوقع أن يجري كيروش عدة تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية بهدف منح البدلاء مزيد من الثقة، خاصة انه سيخوض مباريات كأس العرب فيفا في قطر نهاية الشهر الحالي بالعناصر المحلية بعيدا عن المحترفين.

وبحسب التسريبات سيخوض منتخب مصر المباراة أمام الغابون بتشكيلة مكونة من:

محمد الشناوي محمد حمدي (بيراميدز)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أحمد حجازي (اتحاد جدة)، أحمد فتحي (بيراميدز) عمرو السولية (الأهلي)، حمدي فتحي (الأهلي) محمد مجدش أفشة (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبورت)، محمد شريف (الأهلي) مروان حمدي (سموحة)