ما هو جدول نزالات WWE سيرفايفر سيريز 2021 والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق نزالات WWE سيرفايفر سيريز 2021 بحضور أفضل مصارعي WWE راو و WWE سماك دوان، في حدث ملحمي يقام يوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الأول الجاري.



ويشهد الجدول المرتقب نزالًا أسطوريًا بالولايات المتحدة يجمع بطل WWE بيج إي بمواجهة بطل اليونيفيرسال رومان راينز في الحدث الرئيسي مساء يوم الأحد، فيما تواجه حاملة لقب WWE راو للسيدات بيكي لينش بطلة WWE سماك داون شارلوت فلير، في نزال تسعى فيه كل منهما إلى فرض سيطرتها وإثبات علو كعبها.

وتتضمن فعاليات هذه الأمسية مجموعة من النزالات الحماسية الحافلة بالإثارة والتشويق، بما في ذلك نزالين رئيسين يشارك في كل منهما 10 من أفضل المصارعين في مواجهتين خماسيتين مبهرتين يستعرض فيهما المنافسون مواهبهم وقدراتهم البدنية.

ويشهد النزالان حضور نخبة من كبار نجوم المصارعة الحرة وتمثل فريق راو مجموعة من أعتى المصارعين، حيث يمثل فريق راو كل من: ريانكا بيلير وليف مورجان وزيلينا فيجا وسيث رولينز وراي ميستيريو وبوبي لاشلي، أما فريق سماك داون فيضم نخبة من أهم نجوم المصارعة الحرة، بما فيهم ساشا بانكس وشوتزي وناتاليا ودرو مكانتاير وجيف هاردي، وإكزافيير وودز.

وتنطلق فعاليات الأمسية الحافلة بالإثارة والحماس بنزال فئة السيدات في المواجهة التي تجمع فريق راو مع فريق سماك داون، ويتبعها نزال فئة الرجال.

ويمكن لعشاق المصارعة الحرة في المنطقة متابعة نزالات WWE سيرفافر سيريز 2021 مباشرة وحصريًا على شبكة WWE.

فريق راو للسيدات (بيانكا بيلير، وريا ريبلي، وليف مورجان، وكارميللا، وزيلينا فيجا) يواجه فريق سماك داون للسيدات (ساشا بانكس، وشوتزي، وشاينا بازلر، وناتاليا، ومصارعة يعلن عن اسمها لاحقًا).

فريق راو للرجال (سيث رولينز، وفين بالور، وكيفين أوينز، وراي ميستيريو، وبوبي لاشلي) يواجه فريق سماك داون للرجال (درو مكانتاير، وإكزافيير وودز، وجيف هاردي، وهابي كوربين، ومصارع يعلن عن اسمه لاحقًا).

شارلوت فلير تواجه بيكي لينش.

النزال الأسطوري بين بيج إي ورومان راينز.