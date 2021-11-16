ما هو التشكيل المتوقع لمباراة مصر أمام الجابون؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجابون، في تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.



وتلعب مصر في الثالثة عصر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، باستاد برج العرب بالإسكندرية، أمام الجابون، في الجولة السادسة والأخيرة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعد المباراة تحصيل حاصل، بعد صعود الفراعنة للدور الحاسم من التصفيات.

ومن المنتظر أن يستبعد كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، جميع المحترفين، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: أحمد ريان ومروان حمدي ومحمد شريف.

وضمن منتخب مصر التأهل للمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022، بعد التعادل مع أنجولا بهدفين لكل فريق، في الجولة الماضية.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، وجاء منتخب الجابون في المركز الثاني برصيد 7، قبل جولة النهاية، فيما جاء منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وأنجولا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويتأهل بطل كل مجموعة في المرحلة الحالية إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، لتصفيات كأس العالم، للعب مباراة فاصلة بين أوائل المجموعات العشرة ليصعد الفائز لكأس العالم.

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، حيث ستذاع مباراة مصر والجابون على شاشتها.

تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تردد القناة 11861

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