كيروش يُعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، التشكيل الرسمي لمواجهة الجابون، على ستاد برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وقرر كيروش الدفع بمحمد مجدي "أفشة" في التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة أنجولا، وسيلعب أحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلا من أكرم توفيق بسبب الإيقاف، ومحمد حمدي بدلا من أحمد فتوح المصاب.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام الجابون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

ويجلس على مقعد البدلاء كل من:

"محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، امام عاشور، احمد ياسين، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمد متولي "كناريا".

جدير الذكر أن منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني.