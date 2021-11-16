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مران الأهلي.. 30 دقيقة جيم.. وراحة لتاو وديانج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، استعداداً لاستئناف بطولة الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وبدأ المران بجلسة في صالة الألعاب "الجيم، استغرقت قرابة الـ30 دقيقة ثم استكمل بعدها الفريق مرانه تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ومنح موسيماني، ثنائي الفريق بيرسي تاو، وأليو ديانج، راحة من مران اليوم بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022، حيث وصلا في ساعة متأخرة أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن التونسي على معلول والمغربي بدر بانون والموزمبيقي لويس ميكيسوني ثلاثي الفريق، سيصلون القاهرة غداً الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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