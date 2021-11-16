خالد مرتجي: الأهلي لديه برنامج شامل للتعاون مع مؤسسات استثمارية عملاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المهندس خالد مرتجي، المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب، عن وجود برنامج خاص يتضمن تعزيز التعاون والعلاقات مع عدة مؤسسات وشركات اقتصادية عملاقة لتعظيم موارد النادي المالية.

وقال مرتجي إن الجانب المالي والإقتصادي يمثل عصب برنامج قائمة الخطيب، نظرا للمشروعات العملاقة التي سيتم التجهيز لها على الصعيد الإنشائي وعلى صعيد تدعيم فرق النادي الرياضية وملف ستاد الأهلي.

كذلك أشار مرتجي لوجود مخطط شامل لتعظيم الميزانية، لتصبح جاهزة للوفاء بهذه المشروعات الضخمة التي تمثل نقلة غير مسبوقة للنادي.

وأضاف مرتجي أن السنوات التي قضاها في العمل على ملف العلاقات الخارجية، وعمله بالعديد من المؤسسات الدولية، ساهم في فتح باب التعاون مع كيانات ومؤسسات اقتصادية عملاقة، سترحب بفتح أسواق جديدة لها في الشرق الأوسط وفي مصر تحديدا عبر بوابة النادي الأهلي، نظرا لشعبيته وأصوله الثابتة وعلامته التجارية وحجم بطولاته، وهو ما يتيح فرص عظيمة للاستثمار تعود بالنفع على جميع الأطراف.