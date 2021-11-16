مصدر لمصراوي: اهتمام أياكس بضم فتوح غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة وجود اهتمام من نادي أياكس أمستردام الهولندي لضم الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:" لا يوجد أي عروض لأحمد فتوح من داخل أو خارج مصر واللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي".

وأضاف:" ما يتم تداوله من أخبار بشأن إهتمام نادي اياكس الهولندي باللاعب أحمد فتوح غير صحيحة".

وتعرض أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، لكدمة خفيفة في مباراة المنتخب أمام أنجولا التي إقيمت الجمعة الماضية.

وخرج أبو الفتوح في مباراة المنتخب الوطني وأنجولا في الدقيقة 90، وشارك محمود علاء بدلًا منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري we المصري.

وفاز الزمالك على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف الدوري الممتاز.