بالتردد .. قناة مفتوحة جديدة تذيع مباراة منتخب مصر والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت مجموعة قنوات SSC السعودية إذاعة مباراة منتخب مصر والجابون التي تقام في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 .

وتنقل المباراة فضائياً وأرضياً في مصر عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف محمد الكواليني عبر تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات.

وقررت إدارة قنوات SSC إذاعة المباراة عبر قناة SSC3 HD المفتوحة على القمرة الصناعي عرب سات ويعلق عليها المعلق السعودي جعفر الصليح .

تردد قناة SSC :

القمر الصناعي: Arabsat 2B .

التردد :12418 أفقي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3\4.

منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعد التعادل مع أنجولا 2-2 في الجولة الماضية ليرتفع رصيده من النقاط إلي 11 بفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني ليضمن صدارة المجموعة.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة التى تصدرت مجموعتها في دور المجموعات إلي مستويين ، مستوى أول يضم أول خمسة منتخبات في تصنيف الفيفا الشهري والمستوى الثاني يضم المنتخبات الأخرى ويتم إجراء قرعة في ديسمبر القادم لتحديد أطراف 5 مباريات تقام بنظام الذهاب والإياب في مارس القادم حيث تلعب الفرق صاحبت المستوى الثاني على أرضها في المباراة الأولى.