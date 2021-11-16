"الموعد والقناة الناقلة والمعلقين" .. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر والجابون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض مننخب مصر مباراته الختامية في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات بمواجهة الجابون في مباراة تحصيل حاصل بعد تأكد صعود الفراعنة للمرحلة النهائية.

ويستعرض الخليج 365 فيما يلي موعد مباراة منتخب مصر والجابون وكيفية ضبط تردد قناة أون سبورت الناقلة للمباراة واستعدادات القناة والتلفزيون لنقل المواجهة الأهم في جدول المباريات

موعد مباراة منتخب مصر والجابون

تقام مباراة منتخب مصر والجابون الساعة الثالثة عصراً على ستاد برج العرب بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اقامتها عصراً مع مباراة موزمبيق ومالاوي التي تقام في نفس التوقيت.

ولعب منتخب مصر جميع مبارياته في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات (دور المجموعات) تحت الأضواء الكاشفة ولكنه في هذه الجولة سيلعب عصراً لأول مرة على أرضه منذ فترة طويلة.

موقف منتخب مصر

منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعد التعادل مع أنجولا 2-2 في الجولة الماضية ليرتفع رصيده من النقاط إلي 11 بفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني ليضمن صدارة المجموعة.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة التى تصدرت مجموعتها في دور المجموعات إلي مستويين ، مستوى أول يضم أول خمسة منتخبات في تصنيف الفيفا الشهري والمستوى الثاني يضم المنتخبات الأخرى ويتم إجراء قرعة في ديسمبر القادم لتحديد أطراف 5 مباريات تقام بنظام الذهاب والإياب في مارس القادم حيث تلعب الفرق صاحبت المستوى الثاني على أرضها في المباراة الأولى.

استعدادات أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

قرر إدارة قنوات أون سبورت نقل مباراة منتخب مصر عبر القناة الأولى حيث يقود الأستوديو التحليلي سيف زاهر ويحلل المباراة طه إسماعيل نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق وفاروق جعفر نجم الزمالك السابق ومدرب منتخب مصر .

ويحلل على المباراة أيضاً أيمن يونس مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق فيما يحلل أداء الحكام سمير محمود عثمان.

المعلقين

أسندت مجموعة قنوات أون مهمة التعليق على المباراة إلي محمد الكواليني على القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الثانية.

استعدادات التلفزيون لنقل مباراة منتخب مصر والجابون

قررت إدارة التلفزيون المصري بث المباراة بوحدة الـ4k المخصصة لنقل المباريات والأحداث الهامة والتي استقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام بالإضافة إلي و20 كاميرا يتم تثبيتها في كافة أركان الملعب، وكاميرا درون وواير كام لتصوير الملعب من أعلى.

وتتعاون الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة وذلك بهدف نقل مباراة منتخب مصر والجابون بأفضل صورة ممكنةعلى أن تتولي الأولى تكليف فريق عمل من إدارة البرامج الرياضية لإخراج المباراة.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة منتخب مصر والجابون

القمر الصناعي:نايل سات.

التردد :11861 رأسي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.