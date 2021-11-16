الآن | بث مباشر مباراة اليوم العراق وكوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية الآن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

يصطدم منتخب العراق بنظيره الكوري الجنوبي في لقاء تحديد المصير، بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى التي تضم «ايران، لبنان، الامارات، وسوريا».

ولم تعرف العراق طعم الانتصار حتى الآن بعد مرور خمس جولات بالتصفيات النهائية، وتعادلت في الجولة الماضية مع سوريا بنتيجة (1-1)، يوم الخميس الماضي على استاد ثاني بن جاسم في الدوحة، بينما فازت كوريا الجنوبية على الامارات (1-0) في استاد سيؤول بمدينة جويانج.

وسيستهدف المنتخب العراقي الارتقاء للمركز الثالث (المؤهل إلى الملحق) بعدما تعقدت مهمة الوصول إلى صدارة المجموعة أو حتى الوصافة، ولن يتحقق ذلك الهدف إلا بتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية مع تعثر لبنان.

في المقابل، لم يخسر منتخب كوريا الجنوبية أي مباراة في التصفيات الحالية ويطمح الفريق في الحصول على أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة العاشرة على التوالي.

وتتصدر ايران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما حصدت لبنان 5 نقاط، والعراق 4 نقاط، و3 للإمارات، ونقطتين لسوريا.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين العراق وكوريا الجنوبية أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، على استاد سيؤول بمدينة جويانج.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة العراق وكوريا الجنوبية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت سلطنة عمان، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش

وينقل بث مباشر العراق وكوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية، وقناة شركة الرياضة السعودية SSC HD، كما يذاع اللقاء بشكل مجاني على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع اليوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.