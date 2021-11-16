الامارات | بث مباشر لمباراة المنتخب مع لبنان.. تعرف على التشكيلة الرسمية لـ"الأبيض"

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لمباراة المنتخب مع لبنان.. تعرف على التشكيلة الرسمية لـ"الأبيض" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث المنتخب بعد قليل عن الفوز الأول ومصالحة جمهوره، عندما يخوض مباراة مفصلية لا تقبل إلا الفوز والنقاط الثلاثة، حين يحل ضيفا على المنتخب اللبناني، على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان، ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتطلع الأبيض، الذي صعّب المهمة على نفسه بالتفريط في نقاط سهلة أمام لبنان وسورية والعراق، إلى إنعاش حظوظه في التأهل للمونديال، عبر بوابة المركز الثالث، رغم صعوبة المهمة، بعدما فقد الأمل في التأهل المباشر من خلال المركزين الأول والثاني في المجموعة، علماً بأن لقاء الذهاب بين المنتخبين كان قد انتهى بالتعادل دون أهداف.

وأعلن مدرب المنتخب، الهولندي مارفيك، قبل قليل التشكيلة الرسمية للمباراة، حيث سيتولى علي خصيف حراسة المرمى، وضمت باقي الأسماء: محمد برغش ومهند العنزي ومحمد العطاس وبندر الأحبابي وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وعلي صالح، وطحنون الزعابي، وكايو وعلي مبخوت. وفي البدلاء: خالد عيسى وعادل الحوسني، وأحمد راشد ويوسف جابر ويحيى نادر وخليل إبراهيم وماجد راشد وتيغالي وإسماعيل مطر وعبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة.

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