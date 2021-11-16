الامارات | سلام هاشم: الدوري الضعيف وراء تراجع مستوى لاعبي منتخب العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن سلام هاشم: الدوري الضعيف وراء تراجع مستوى لاعبي منتخب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اللاعب السابق لمنتخب العراق، ونادي الزوراء سلام هاشم إن "تراجع أداء ومستوى لاعبي المنتخب العراقي ومطالبة الجمهور بالاستعانة باللاعبين المغتربين يعود لتراجع مستوى الدوري المحلي، وانعكاس ذلك على المنتخب الأول". ويحتل العراق المركز الرابع في المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022، حيث لم يحقق أي فوز، وجمع 4 نقاط من أربع تعادلات وخسارة واحدة، بينما يلتقي اليوم ضيفه كوريا الجنوبية.

وتابع في تصريح صحافي لموقع "العراق سبورت": الجماهير تريد اللاعبين المغتربين لان اللاعب المحلي يلعب في دوري ضعيف"، ضاربا المثل بالمنتخب السعودي المتألق حاليا، قائلا إن ذلك يعود إلى قوة الدوري المحلي السعودي.

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