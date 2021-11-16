الامارات | الصربي صاحب هدف التأهل لمنتخب بلاده يسخر من رونالدو.. ويذكره بـ"كوكا كولا" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي صاحب هدف التأهل لمنتخب بلاده يسخر من رونالدو.. ويذكره بـ"كوكا كولا" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أن مهاجم منتخب صربيا، ألكسندر ميتروفيتش، لم يفوت اللحظة التاريخية حين سجل هدف التأهل لمنتخب بلاده على أرض البرتغال، وأمام أصحاب الأرض بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حيث ظهر في لقطات فيديو وهو يحتفل بالتأهل ويسخر من رونالدو، حين رفع مشروب كوكا كولا، مذكرا، بحسب الصحيفة" رونالدو بقصته الشهيرة في كأس أمم أوروبا الأخيرة، حين أزاح المشروب من أمامه في مؤتمر صحافي، واستبدله بالماء.

وظهر ميتروفيتش، وهو خارج من النفق المؤدي إلى تبديل الملابس، رافعا مشروب كوكا كولا، ويرتدي علم صربيا، ويحتفل بسعادة كبيرة مع زملائه بالصدمة التي وجهتها صربيا إلى البرتغال، حين اقتنصت هدف التأهل في الدقيقة 89، بتوقيع ميتروفيتش.

وكانت البرتغال تحتاج إلى التعادل فقط أمام ضيفتها صربيا، وبعد التقدم بهدف لصفر، تعادل الصرب، قبل أن يسجلوا الفوز في الدقيقة الاخيرة، لتنتقل البرتغال إلى الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، بينما تأهلت صربيا مباشرة.

وفاجأ ميتروفيتش الجميع بدخوله أرض ملعب "النور" في لشبونة، وهو يحتفل بشدة، بعد أن دون إسمه في تاريخ المنتخب الصربي. واعتبرت العديد من وسائل الإعلام أن ميتروفيتش أراد استفزاز رونالدو، وذكرت أن اللاعب أراد القول لرونالدو أنه "بإمكانه تسجيل أهداف جميلة ومهمة للغاية، والاستمتاع بمشروب كوكا كولا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news