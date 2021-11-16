تفاصيل وترتيبات إعتزال نجم الأهلي وليد سليمان

الشارقة - اميمة ياسر - رحب مسئولو النادى الأهلى بفكرة اعتزال وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر فى نهاية الموسم الجارى، حال اتخاذ الحاوى قراراً نهائياً فى هذا الشأن، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن الإصابات باتت كابوساً يعطل وليد سليمان باستمراره عن التواجد فى تشكيلة الأهلى، حيث تلاحقه الإصابة مع كل ظهور في مباريات المارد الأحمر، رغم أن الحاوى يظهر بشكل مميز ويكون مؤثراً فى نتيجة المباريات بفضل أهدافه ولمساته الساحرة حتى فى حال ظهوره بديلا، إلا أن اقتراب مسيرة الحاوى من خط النهاية وإعلان اللاعب رغبته في إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة بالقميص الأحمر دفع المسئولين للترحيب بهذا القرار

وتمسك وليد سليمان بإعلان اعتزاله مرتدياً القميص الأحمر، مشدداً على أن عدم قيام إدارة ناديه بتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد يساوى اتخاذه قراراً باعتزال الساحرة المستديرة لرغبته فى إنهاء مسيرته بالملاعب بالقميص الأحمر، ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلي في العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية.

ودائما ما يضع وليد سليمان الجماهير فى الاعتبار، فهو يذكر دائما الجمهور في أغلب حديثه ويتحدث بمزيد من الفخر والانتماء عن القلعة الحمراء قائلا، "كنت أحارب للانتقال إلى الأهلي، وأمنية حياتي الاعتزال في صفوف النادي العريق، سأكون فخورا بالقول إنني اعتزلت في صفوف الأهلي".

وأكمل "النادي الأهلي كبير وأي شخص يتمنى السير من أمام سور النادي، سأفعل كل شيء لنتوج بدوري أبطال أفريقيا".