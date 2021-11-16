مانشيني يثق بقدرة منتخب إيطاليا في التأهل للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - شدد روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، على ثقته في قوة فريقه وقدرته على بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 عن طريق ملحق التصفيات، بعد إهدار فرصة التأهل المباشر.

وسقط منتخب إيطاليا في فخ التعادل السلبي مع أيرلندا الشمالية، مساء أمس الإثنين، في ختام الدور الأول من التصفيات الأوروبية لمونديال 2022، ليفقد صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لصالح سويسرا التي حققت فوزا كبيرا على بلغاريا (4-0)، ويكتفي بالوصافة ليشارك في الملحق.

وقال مانشيني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بعد مباراة أيرلندا الشمالية: "أنا مُحبط، جعلنا الأمور صعبة بالنسبة لنا".

وأضاف: "كان يجب أن نحسم التأهل منذ مباراتين على الأقل، كانت لدينا فرص لم نستغلها، الآن يجب علينا أن نتقدم بخطى ثابتة لأنه لا يزال هناك فرصة للتأهل إلى كأس العالم".

وتابع: "أنا مؤمن بأننا فريق عظيم، إنها لحظة صعبة بعدما أضعنا التأهل الذي كان في أيدينا".

وأتم: "الأمر سيكون مختلفا حين نلعب مباريات الملحق في مارس المقبل، إنها مباريات خروج المغلوب، لذلك سيكون هناك فرص للعب والفوز".