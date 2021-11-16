"تذكروا زيزو" .. مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع أشرف بن شرقي ومصطفي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفي الأهلي التفاوض مع ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي ومصطفي فتحي أو التفكير فيهما في الوقت الحالي مشدداً على اكتمال قائمة بطل أفريقيا.

وينتهى عقد أشرف بن شرقي مع الزمالك مع نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل ونفس الأمر لمصطفى فتحي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن ما يتردد على تفاوض الأهلي مع الثنائي غير صحيح وكثيراً ما يزج باسم النادي عبر وكلاء لاعبين لتحقيق أهدافهم وأهداف موكليهم.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أنه حدث نفس الأمر مع الأهلي الشهور الماضية وتم ربط وتأكيد انتقال أحمد سيد زيزو جناح الزمالك إليه وهو ما لم يحدث.

وأكد المصدر أن الأهلي يمتلك أكثر من 7 أجنحة منهما أثنين أجانب والمطلوب أن يلعب أثنين فقط والجميع في إطار إثبات ذاته لأن الموسم ما زال في بداية وهو ما يرد على هذه الإشاعات.

وحول ما تردد عن عرض سعودي جديد لنجم الأهلي آليو ديانج رد المصدر " التقارير التي تتحدث عن العروض السعودية لم تنقطع حتى بعد غلق باب القيد في السعودية لا يزال يتحدث البعض عن وهو مالم يحدث ".

وأنهى " ديانج لا يمتلك أى عروض رسمية أو شفهية حتى الأن العرض الذي جاء له إعلاناه وكان من جالاتا سراي التركي".