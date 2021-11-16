رحيل نيمار ومبابي يمهد طريق صلاح لباريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لقيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكره موقع "Le10Sport" الفرنسي، فإن إدارة باريس سان جيرمان استسلمت لتمسك كيليان مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، وعدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وفي الوقت نفسه يسعى ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، للتخلص من البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقام بعرضه على عدة أندية إنجليزية مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن باريس يسعى للحصول على 80 مليون يورو مقابل بيع نيمار، الذي انضم إلى الفريق في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة الإسباني.

ووضع ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قائمة من المرشحين لدعم الهجوم حال رحيل مبابي ونيمار، يأتي على رأسهم محمد صلاح، بجانب إيرلينج هالاند (بروسيا دورتموند)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

ليفربول لن يسمح برحيل صلاح عن صفوفه مجانا، وسيرحب ببيعه بمقابل مادي كبير في الصيف المقبل، إذا لم يتوصل معه لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وكان وكيل أعمال صلاح دخل منذ فترة في مفاوضات مع إدارة ليفربول لتجديد عقد النجم المصري وزيادة راتبه، غير أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

يذكر أن صلاح (29 عاما) يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، بعد توهجه مع ليفربول منذ بداية العام الحالي.

وشارك النجم المصري في 15 مباراة مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.