تقرير..3 مواجهات تحسم تصنيف منتخب مصر بقرعة المرحلة الحاسمة للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ينتظر منتخب مصر 3 مواجهات حاسمة، اليوم الثلاثاء، من أجل الظفر بمقعد في تصنيف المستوى الأول في أفريقيا تسهل من مهمته في التصفيات النهائية للمونديال التي تقام مارس القادم.

وتأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية بعد التعادل 2-2 مع أنجولا وتصدر المجموعة السادسة ولكنه في حاجة لهدية من ثلاث مجموعات.

المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال "خروج المهزوم" يتم فيها تقسيم أصحاب الصدارة في المجموعات العشرة إلى مستويين وفقًا لتنصيف فيفا الشهري، على أن يلعب المنتخبات الخمسة أصحاب الصدارة وفقًا للتصنيف مع أحد المنتخبات الأقل في التصنيف ويقام لقاء الذهاب على أرض صاحب التصنيف الأقل.

منتخبات السنغال، تونس، المغرب، الجزائر، ونيجيريا تسبق منتخب مصر في المراكز الخمسة الأولى أفريقيًا بتصنيف فيفا، هو ما سيؤدي إلى وضعهم بالتصنيف الأول في القرعة، بعدما حسم بعضهم بالفعل تأهله إلى هذه المرحلة (السنغال والمغرب).

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن قرعة الجولة الحاسة للمنتخبات المتأهلة كأس إفريقيا ستجرى في ديسبمر المقبل على أن تقام الخمس مباريات الحاسمة في شهر مارس 2022.

وبعد تعادل مصر مع أنجولا تنصب أمال الفراعة بالظفر بهذا المقعد إلي 3 هدايا من ثلاث مجموعات مختلفة ولا يشترط الفوز على الجابون في الجولة الأخيرة لضمان المقعد "الهدية" في التصنيف الأول.

وتأتي المباريات الحاسمة لتصنيف مصر خلال مرحلة الحسم بتصفيات إفريقيا للمونديال كالتالي:

المجموعة الأولى

- الجزائر (13 نقطة) ضد بوركينا فاسو (11 نقطة)

يحتاج المنتخب الجزائري إلى تجنب الخسارة أمام بوركينا فاسو من أجل بلوغ الدور الفاصل من تصفيات المونديال، خاصةً أن التعادل يكفيه للاحتفاظ بالصدارة والتأهل.

أما بوركينا فاسو فلا بديل أمامه سوى الفوز على بطل إفريقيا لضمان التأهل.

المجموعة الثانية

- تونس (10 نقاط فارق أهداف +7) ضد زامبيا (7 نقاط فارق أهداف +1)

يحتاج منتخب تونس إلى الفوز من أجل ضمان التأهل نظرًا لفارق الأهداف الكبير الذي يمنح نسور قرطاج الأفضلية في صراعها الحالي طالما أن غينيا الاستوائية لم تنتصر على موريتانيا بفارق أكثر من سبعة أهداف.

أما زامبيا فستسعى إلى تحقيق الفوز على تونس بثلاثة أهداف نظيفة من أجل التفوق على نسور قرطاج في عدد الأهداف المسجلة بعد التساوي في فارق الأهداف، مع خسارة غينيا الاستوائية ضد موريتانيا.

المجموعة الثالثة

نيجيريا (12 نقطة) ضد كاب فيردي (10 نقاط)

فوز نيجيريا أو تعادل الفريقين سيحسم تأهل النسور الخضراء إلى الدور المقبل في التصفيات.

إلا أن انتصار كاب فيردي سيؤدي إلى تأهله إلى الدور الفاصل.