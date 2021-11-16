وزير الرياضة يكشف عن حجم الاستثمار في الرياضة خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حجم وفرص الاستثمار في المجال الرياضي في بلاده، خلال تواجده في معرض "إكسبو 2020" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار صبحي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أن فرص الاستثمار تتجاوز 28 مليار جنيه من خلال العديد من الجوانب الرياضية منها استغلال الفنادق والملاعب وذلك ضمن رؤية مصر خلال السنوات الـثلاث المقبلة، إضافة إلى عقود اللاعبين والمدربين وحقوق استضافة البطولات وتجارة المستلزمات والأدوات الرياضية، وكذلك إيرادات الأندية الخاصة وحقوق البث التليفزيوني والاعلاني وصناعة الألعاب الرقمية والالكترونية.

وقال:" ما شاهدته في "إكسبو 2020" في دبي يدعو للفخر لكل مواطن عربي، والانبهار العالمي في نفس الوقت مما شاهدناه من عمل منظم ورائع في كل الاتجاهات وهو نقلة نوعية مثالية".

وقال الوزير:" تحدثت في المؤتمر الخاص في الجناح المصري عن الاستثمار الذي تنظر إليه مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة والتي تتجاوز 28 مليار جنيه مصري، وهي أرقام تؤكد التوجه الذي نبحث عنه خلال الفترات المقبلة، وطموحاتنا لا حدود لها في استثمار طاقات شباب مصر".

وقال:" حجم استثمارات الرياضة في العالم يتجاوز 700 مليون دولار وهو ما يمثل حجم العمل في السوق الرياضي وتحولت الرياضة إلى صناعة والمجال الاستثماري بات هدف الجميع في الدول الكبيرة، مع عدم إغفال الدور المجتمعي للرياضة وأن تكون أسلوب حياة وتحفيز المصريين على الممارسة بجانب الرياضة التنافسية إلا أننا نتجه إلى تحويلها إلى منتج، والاحتراف له دور آخر، والأهم هو حوكمة الرياضة وتحويلها إلى عامل مساعد للدخل القومي، وهو ما نبحث عنه ونخطط له في السنوات المقبلة في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الجانب وحرصنا على أن تكون الرياضة مصدر سعادة وإنتاج في نفس الوقت".

ونوه الوزير في تصريحاته الخاصة على عمق العلاقات بين مصر والإمارات في كل الجوانب ومنها الجانب الرياضي الذي يرتكز على عدة عناصر وعوامل مهمة وكشف الوزير عن أن مصر بها 1248 ناد و 3354 ملعب مفتوح و640 ملعب كرة قدم و209 حمام سباحة و13 فندق ونزل رياضي و21 ناديا خاصا و18 صالة نزالات و115 صالة مغطاة و24 استاد و8 مراكز تنمية رياضة و17 وحدة طب رياضي".

وقام الوزير أثناء تواجده في دبي بزيارة النادي المصري في دبي وكان في استقباله السفير أشرف الديب، قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي والمناطق الشمالية، وتم الاحتفاء بالوزير خلال هذه الجلسة على ما يقوم به في سبيل تطوير ونهضة الرياضة المصرية بشكل عام