ليفربول يضع خطة لتعويض صلاح أثناء أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي ليفربول الإنجليزي لتعويض نجومه الذين يغيبون عن صفوفه أثناء إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا، مطلع العام المقبل، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح.

وبجانب صلاح، يغيب عن ليفربول أيضا السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا، أثناء إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 6 يناير و6 فبراير 2022.

وحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، فإن الليفر قد يلجأ لخيار مفاجئ لتعويض صلاح أثناء أمم أفريقيا، وهو الاعتماد على الظهير الأيمن الشاب نيكو ويليامز في مركز الجناح.

نيكو ويليامز صاحب الـ20 عاما بدأ مسيرته كجناح، لكن تم توظيفه في مركز الظهير مع فريق الشباب في ليفربول.

وأشار تقرير الموقع إلى أن ليفربول يملك عدة خيارات هجومية لتعويض النقص في صفوف الفريق خلال الشهر الذي تقام فيه بطولة أمم أفريقيا، بوجود روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي، فضلا عن هارفي إليوت الذي يتعافى حاليا من إصابته.

يذكر أن صلاح (29 عاما) هو هداف ليفربول هذا الموسم، حيث أحرز 15 هدفا في 15 مباراة بمختلف المسابقات.