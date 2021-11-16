بالمواعيد والقنوات الناقلة.. مهمة سهلة لمنتخب مصر وجولة حاسمة لكبار أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تتواصل المباريات الحاسمة من أجل بطاقة العبور لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر في التصفيات الأوروبية.

ويشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات الهامة أجل خطف بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، بالإضافة لمباريات حاسمة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بمواجهة سهلة أمام الجابون بعدما كان قد نجح في التأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات في وقت سابق.

يمكنك التعرف على مباريات اليوم بالكامل.. والجداول والترتيب.. اضغط هنا

أبرز مواجهات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

15:00 - مصر - الجابون - ( أون تايم سبورتس 1).

15:00- ليبيا - أنجولا - (LIBYA 218).

18:00- نيجيريا- الرأس الأخضر - (Sport TV1 Potugal- ESPN 1 Nederland HD).

18:00- الجزائر- بوركينا فاسو- (Sport Klub 1 Serbia -Sport Klub 1HD Croatia).

21:00- تونس - زامبيا- (LIBYA 218).

21:00- الكاميورن - ساحل العاج (Sport TV5 Potugal- ESPN 4 Nederland HD).

أبرز مواجهات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

21:45 - فنلندا - فرنسا - (beIN Sports 2 HD Premium).

21:45- الجبل الأسود - تركيا - ( beIN Sports HD Xtra 1).

21:45- هولندا- النرويج - (beIN Sports HD 1 English).

21:45 - بلجيكا - هولندا - (beIN Sports 3 HD Premium).

أبرز مواجهات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

14:00 - فيتنام - السعودية- (SSC7 HD).

14:00 - لبنان- الإمارات- (SSC5 HD).

17:00- العراق- كوريا الجنوبية - (SSC7 HD).

18:00 - سوريا- إيران - (SSC5 HD).

18:00- عمان - اليابان - (SSC4 HD).