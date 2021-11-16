محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الجابون بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة في ختام مرحلة المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022.

وبحسب ما أفاد مراسل الخليج 365، فإن كيروش سيجري عدة تغييرات على تشكيل منتخب مصر لمنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة قبل انطلاق بطولة كأس العرب الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد مجدي "أفشة" في التشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة أنجولا الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، محمد حمدي.

خط الملعب: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، أحمد ياسر ريان، مروان حمدي.

جدير الذكر أن منتخب مصر ضمن رسمياً الصعود للمرحلة النهائية بعدما تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المنتخب الجابوني.