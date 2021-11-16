الآن | بث مباشر السعودية وفيتنام اليوم في تصفيات كأس العالم رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية وفيتنام الآن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 16-11-2021.

تأمل السعودية في مواصلة عروضها القوية عندما تتقابل خارج ملعبها مع فيتنام على استاد ماي دينه في هانوي، ضمن الجولة السادسة بالدور النهائي من منافسات المجموعة الثانية التي تضم «استراليا، اليابان، عمان، والصين».

ويتربع المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، في حين تتذيل فيتنام الترتيب من دون نقاط، بينما حصدت استراليا 10 نقاط، واليابان 9، وعمان 7، والصين 4 نقاط.

ويدخل منتخب السعودية المباراة بمعنويات عالية بعد أن حصد 4 انتصارات وتعادل وحيد في مبارياته الخمس الأولى، وسيسعى لتحقيق انتصار جديد يجعله يقترب أكثر من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

من جهته، يتطلع منتخب فيتنام إلى حصد النقطة الشرفية الأولى بعد خسارته في أول خمس مباريات، في التصفيات النهائية، ويعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة باستقبال 11 هدفًا، بينما سجل 4 اهداف فقط.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة الافتتاحية بالتصفيات كان قد انتهى بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وفيتنام في تمام الساعة 15:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت سلطنة عمان، 14:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر السعودية وفيتنام على قناة SSC السعودية، بالأضافة الى القناة الرابعة الرياضية العراقية، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.