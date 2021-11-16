اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى أبرز مباريات اليوم (الثلاثاء) في تصفيات كأس العالم 2022

0 نشر
دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أبرز مباريات اليوم (الثلاثاء) في تصفيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم الثلاثاء (16-11) مباريات قوية وحاسمة في تصفيات كأس العالم على صعيد قارات أوروبا واسيا وافريقيا واميريكا الجنوبية. فيما يلي أبرز المباريات موعد انطلاقها بتوقيت الامارات:

تصفيات اسيا
لبنان - الإمارات 16:00
فيتنام - 16:00
العراق - كوريا 19:00
الصين - أستراليا 19:00
سورية - إيران 20:00
عمان - اليابان 20:00

تصفيات أوروبا
هولندا - النرويج 23:45
فنلندا - فرنسا 23:45

تصفيات إفريقيا
مصر - الجابون 17:00
الجزائر - بوركينا فاسو 20:00
المغرب - غينيا 23:00
تونس - زامبيا 23:00

اميريكا الجنوبية
بوليفيا -الاوروغواي 00.00 (منتصف الليل)
فنزويلا-بيرو 01.00 (بعد منتصف الليل)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا