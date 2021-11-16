الامارات | رسميا.. تأهل 11 منتخبا إلى نهائيات كأس العالم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأهل 11 منتخبا إلى نهائيات كأس العالم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد المنتخبات التي تأهلت رسميا إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، إلى 11 منتخبا بعد الجولة التي اقيمت ليلة الاثنين وشملت تصفيات أوروبا التي شهدت نتائج مثيرة واهداف غزيرة أبرزها مباراة انكلترا التي فازت على سان مارينو 10-صفر، كما حجزت سويسرا مقعدها في النهائيات بعد فوزه على بلغاريا 4-صفر.

على صعيد اخر، تعادلت ايطاليا مع مضيفتها إيرلندا الشمالية من دون أهداف، لتضطر ايطاليا مجددا لخوض الملحق.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر من تصفيات اوروبا، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

وحسمت هوية المتأهلين في جميع المجموعات الاوروبية باستثناء المجموعة السابعة التي مازالت حائرة بين هولندا وتركيا والنرويج وستحسم اليوم.

فيما يلي المنتخبات الـ11 المتأهلة رسميا حتى الآن:

الدولة المضيفة: قطر

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا

أميركا الجنوبية: البرازيل

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