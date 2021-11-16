الامارات | انكلترا تكتسح سان مارينو 10-صفر وتتأهل إلى كأس العالم 2022.. كاين يحصد أرقام قياسية بالجملة

شكرا لقرائتكم خبر عن انكلترا تكتسح سان مارينو 10-صفر وتتأهل إلى كأس العالم 2022.. كاين يحصد أرقام قياسية بالجملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسح منتخب انكلترا مضيفه سان مارينو المتواضع 10-صفر ليلة الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم توتنهام هاري كاين رباعية، ليرفع منتخب "الأسود الثلاثة" رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن بولندا التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق.

وجدد منتخب "الأسود الثلاثة" فوزه على سان مارينو بعدما كان سحقه على أرضه بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من التصفيات في مارس الماضي، علماً أن المنتخبين تواجها ثماني مرات، فكانت الغلبة في جميعها لانكلترا. سجلت 52 هدفاً واهتزت شباكها مرة.

-أرقام قياسية بالجملة لكاين-

وضرب كاين أكثر من عصفور بحجر واحد، فانفرد بالرقم القياسي الانكليزي لأكبر عدد من الأهداف في عام واحد (2021) بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً.

وكان كاين سجل (قبل هذه المباراة) 12 هدفاً في عام واحد (2021)، معادلاً ما سجله في عام 2019، ومتقاسماً الرقم القياسي للمنتخب الانكليزي مع جورج هيلسدون من تشلسي (1908) وديكسي دين (1927).

كما بات كاين أوّل لاعب منذ ديكسي دين يسجل ثلاثية أو أكثر في مباراتين متتاليتين للمنتخب الانكليزي بعدما كان سجل "هاتريك" من خماسية فريقه أمام ألبانيا في الجولة السابقة، وأوّل لاعب انكليزي يحقق "سوبر هاتريك" في مباراة واحدة منذ إيان رايت أمام سان مارينو بالذات في عام 1993.

ورفع هداف توتنهام الذي غادر الملعب في الدقيقة 63، رصيده إلى 48 هدفاً دولياً بقميص بلاده، معادلاً هداف مونديال المكسيك غاري لينيكر في المركز الثالث، وبات على بُعد هدف من بوبي تشارلتون (49) وأربعة من واين روني متصدر الهدافين (52).

-مزيج من الخبرة والمواهب الشابة-

واعتمد مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت على مزيج من الخبرة ومواهب شابة، فدفع بالحارس آرون رامسدل بين الخشبات الثلاث للمرة الأولى في مسيرته، في حين شارك زميله في أرسنال المهاجم إميل سميث رو أساسياً للمرة الاولى.

وحافظ فيل فودن وهاري ماغواير وكالفين فيليبس وكاين على مراكزهم بعدما شاركوا في الفوز بخماسية أمام ألبانيا في الجولة السابقة.

افتتح ماغواير الاستعراض التهديفي في رابع أهدافه في التصفيات، من رأسية اثر ركلة ركنية نفذها فودن (6)، قبل أن يتسبب بوكايو ساكا بالهدف الثاني بعدما سدد كرة من داخل المنطقة من الجهة اليسرى حولها فيليبي فابري بقدمه في مرمى فريقه خادعاً حارسه (13).

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