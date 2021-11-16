تعرف على موعد مباراة سوريا وإيران في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

في إطار البحث عن الأمل الضئيل، يواجه منتخب سوريا الثلاثاء نظيره الإيراني في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.



وفشل المنتخب السوري في تحقيق أي فوز في التصفيات حتى الآن، مكتفيا بجمع نقطتين فقط ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق 11 نقطة عن نظيره الإيراني المتصدر.

ويواجه منتخب سوريا، نظيره الإيراني في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة, السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عبر قناة الاتحاد الاسيوي على موقع يوتيوب.

كما تنقل قنوات SSC السعودية المباريات عبر شبكتها المشفرة داخل المملكة، وعبر منصة شاهد.

ترتيب مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022

إيران - 13 نقطة

كوريا الجنوبية - 11 نقطة

لبنان - 5 نقاط

العراق - 4 نقاط

الإمارات - 3 نقاط

سوريا - نقطتين