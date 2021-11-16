تعرف على موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العالمية لقاء السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل فجر الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022.



وكانت البرازيل ضمنت التأهل للمونديال الأسبوع الماضي بفوز 1-0 على كولومبيا بينما فازت الأرجنتين ثاني المجموعة بنفس النتيجة على أوروجواي.

وتتصدر البرازيل المجموعة اللاتينية المؤهلة لكأس العالم برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين ثاني المجموعة التي يتأهل أول 4 منها مباشرة لكأس العالم بينما يلعب الخامس ملحق بين القارات.

وسيخوض المنتخب الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا مواجهة البرازيل على ملعب سان خوان ديل بايكينتيناريو في سان خوان، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الواحدة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

ينتظر أن تنقل مباراة الأرجنتين والبرازيل على قنوات Bein Sports الرياضية القطرية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium وbeIN Sports Connect.

هداف تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية

مارسيلو مارتينز مورينو - بوليفيا - 8 أهداف

نيمار - البرازيل - 7 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - 6 أهداف

لويس سواريز - أوروجواي - 5 أهداف

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - 5 أهداف

ميكائيل إسترادا - الإكوادور - 5 أهداف