شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخبا إنجلترا وسويسرا يتأهلان إلى نهائيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

انضم منتخبا إنجلترا وسويسرا إلى ركب المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في شتاء العام المقبل.



وضمنت إنجلترا التأهل عقب فوزها الكاسح على حساب سان مارينو بنتيجة 10-0.

بدورها، تأهلت سويسرا عقب فوزها على بلغاريا برباعية دون رد، لتصعق إيطاليا بطلة أوروبا، والتي ستضطر إلى خوض الملحق عقب تعادلها السلبي مع أيرلندا الشمالية.

وعلى ملعب "سيرافاللي الأولمبي"، لم يترك الإنجليز أي مجال للمفاجآت، وأحكموا قبضتهم على المباراة منذ البداية، حيث افتتحوا حفلة الأهداف بعد 6 دقائق فقط عن طريق مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير.

وفي الدقيقة 15، عززت النيران الصديقة من تقدم الضيوف بهدف ثانٍ عن طريق المدافع الشاب فيليبو فابري بالخطأ في مرماه.

وبعد ذلك انفجر قائد المنتخب الإنجليزي النجم هاري كين وسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 27 (ركلة جزاء) و32 و39 (ركلة جزاء) و42، ليرفع رصيده في التصفيات إلى 12 هدفا يتربع بها على عرش هدافي القارة العجوز.

لم تنل السداسية من رغبة اللاعبين الإنجليز في تحقيق نتيجة تاريخية، ليضيفوا 4 أهداف أخرى في النصف الثاني سجلها إيميل سميث روي وتايرون مينجز وتيمي أبراهام وبوكايو ساكا في الدقائق 58 و69 و78 و79 على الترتيب.

وبهذه النتيجة العريضة، يقتنص "الأسود الثلاثة" بطاقة التأهل المباشر للمونديال، بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 26 نقطة (8 انتصارات وتعادلين)، وذلك في المجموعة التاسعة.

وتعد هذه هي المرة الـ16 التي يتأهل فيها بطل العالم في 1966 للحدث الكروي الأكبر في العالم، والسابعة على التوالي.

وفي نفس المجموعة، وفي مباراة تحصيل حاصل، خسرت بولندا، التي ضمنت الذهاب للملحق، أمام جماهيرها بهدف مقابل اثنين على يد المجر التي انهت التصفيات في المركز الرابع.

كرر منتخب سويسرا محنة منتخب إيطاليا قبل سنوات عندما فشل في التأهل لمونديال روسيا 2018 في الملحق.

وقبل سويسرا هدية منتخب إيطاليا بتعادله السلبي خارج قواعده أمام أيرلندا الشمالية، وأكرم ضيافة بلغاريا برباعية نظيفة يحجز بها مقعده في مونديال 2022 وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة ضمن المجموعة الثالثة بالتصفيات.

وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، انتفض السويسريون في النصف الثاني وسجلوا 4 أهداف حملت توقيع نواه أوكافور وروبن فارجاس وسيدريك إيتن وريمو فريلير في الدقائق 48 و57 و72 و90 على الترتيب.

على الجانب الآخر، فشلت إيطاليا في الاختبار الأهم لها في مشوار التصفيات واكتفت بتعادل سلبي في عقر دار أيرلندا الشمالية على ملعب "ويندسور بارك".

وبهاتين النتيجتين، يقتنص المنتخب السويسري صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، مسجلا حضوره الـ12 في تاريخه، الخامس على التوالي، وسط كبار العالم، ليلحق بكل من الدنمارك والبرازيل وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا، وإنجلترا.

على الجانب الآخر، تكرر شبح ما حدث قبل 4 سنوات مع "الآتزوري" عندما احتل أيضا المركز الثاني في مجموعته خلف إسبانيا، وخسر في الملحق أمام السويد بهدف نظيف في المباراتين.

وسينتظر رجال المدرب روبرتو مانشيني حتى مارس/آذار من العام المقبل موعد خوض الملحق لتحديد مصيرهم.