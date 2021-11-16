شرح النظام الجديد لـ الملحق الاوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022 “البرتغال وايطاليا في خطر”!

تعرف مع الخليج 365، على النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوروبى لإقامة مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022، والذي يجعل مهمة بلوغ مونديال قطر اصعب من تصفيات السنوات الماضية.

وتتأهل 12 منتخب للملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 وفق النظام الجديد، 10 منتخبات صاحبة المركز الثاني في دور المجموعات، و منتخبين من دوري الأمم الأوروبية، ليتم تقسيمها على مستويين، 6 منتخبات في كل مستوى، وفقاً لتصنيف الفيفا.

بعد ذلك سيتم إقامة القرعة لتقسم المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات، مكونة من اربع فرق، فريقين من المستوى الأول، وفريقين من المستوى الثاني في المجموعات الثلاث.

تلتقي منتخبات كل مجموعة فيما بينها في مبارتين، نصف النهائي والنهائي، ليتأهل بطل كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم، على ان يلتقي منتخب من المستوى الأول مع منتخب من المستوى الثاني في نصف النهائي.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022؟

شهدت نتائج بعض المجموعات مفاجآت كبيرة غير متوقعة، حيث تأهل منتخب صربيا بشكل مباشر للنهائيات في قلب لشبونة، ليرسل البرتغال إلى الملحق، و فشل بطل أوروبا ايطاليا في التأهل المباشر للمونديال، تاركاً البطاقة لمنتخب سويسرا، ليعيد إلى الأذهان، سيناريو السويد المظلم.

وضمنت 10 منتخبات حتى الآن، تواجدها في مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022، وهي البرتغال، ايطاليا، السويد و بولندا واسكتلندا وويلز والتشيك و روسيا و مقدونيا الشمالية و النمسا.

وتبقت بطاقة عن المجموعة الرابعة بين فنلندا و أوكرانيا، وبطاقة عن المجموعة السابعة، حيث تتنافس ثلاث منتخبات هي هولندا، تركيا و النرويج على التأهل المباشر او لدور الملحق الأوروبي عبر المركز الثاني في الجولة الاخيرة.

متى ستقام مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

بمجرد إجراء القرعة في 26 نوفمبر الجاري، فإن التواريخ المشار إليها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي 24 و 25 مارس من العام المقبل لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

بعد ذلك، سيتم إقامة النهائيات الثلاث يومي 28 و 29 مارس 2022، ليتم التعرف على المنتخبات المحظوظة المؤهلة لمونديال قطر من الملحق الأوروبي.

موعد والقنوات الناقلة لقرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

يحين موعد قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر في زيورخ السويسرية، وتنطلق بداية من الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

سيتم بث قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مباشرة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، باستثناء المناطق التي سيتم بثها فيها على التلفزيون.

ومن المتوقع أن تنقل قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.