تعرف على فرق المحلق الاوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022

تعرف مع الخليج 365، على الفرق المتأهلة لدور الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022، بعد إقامة معظم مباريات الجولة الاخيرة في اليومين الاخيرين.

شهدت نتائج بعض المجموعات مفاجآت كبيرة غير متوقعة، حيث تأهل منتخب صربيا بشكل مباشر للنهائيات في قلب لشبونة، ليرسل البرتغال إلى الملحق، و فشل بطل أوروبا إيطاليا في التأهل المباشر للمونديال، تاركاً البطاقة لمنتخب سويسرا، ليعيد إلى الأذهان، سيناريو السويد المظلم.

وضمنت 10 منتخبات حتى الآن، تواجدها في مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022، وهي البرتغال، إيطاليا، السويد و بولندا واسكتلندا وويلز والتشيك و روسيا و مقدونيا الشمالية و النمسا.

وتبقت بطاقة عن المجموعة الرابعة بين فنلندا و أوكرانيا، وبطاقة عن المجموعة السابعة، حيث تتنافس ثلاث منتخبات هي هولندا، تركيا و النرويج على التأهل المباشر او لدور الملحق الأوروبي عبر المركز الثاني في الجولة الاخيرة.

متى ستقام مباريات الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

بمجرد إجراء القرعة في 26 نوفمبر الجاري، فإن التواريخ المشار إليها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي 24 و 25 مارس من العام المقبل لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

بعد ذلك، سيتم إقامة النهائيات الثلاث يومي 28 و 29 مارس 2022، ليتم التعرف على المنتخبات المحظوظة المؤهلة لمونديال قطر من الملحق الأوروبي.

موعد والقنوات الناقلة لقرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم؟

يحين موعد قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر في زيورخ السويسرية، وتنطلق بداية من الساعة 17:00 بتوقيت وسط أوروبا، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

سيتم بث قرعة الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مباشرة على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، باستثناء المناطق التي سيتم بثها فيها على التلفزيون.

ومن المتوقع أن تنقل قرعة الملحق الأوروبي في تصفيات كأس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس، على قناة بي ان سبورت الإخبارية.