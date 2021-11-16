لاعب برشلونة السابق اريك أبيدال متورط في قضية الاعتداء على خيرة الحمراوي!

يبدو أن اللاعب الدولي الفرنسي السابق، “إيريك أبيدال”، متورط في قضية الاعتداء على لاعبة باريس سان جيرمان “خيرة حمراوي”، بسبب انتقام شخصي بعد انفصالهما، بحسب صحيفة لوموند.

وكان المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة هو قائد الانتقام الذي انتهى بإصابة لاعبة الوسط في الذراعين والساقين بعد ضربها بقضيب حديدي.

وتوصل التحقيق في القضية إلى شريحة هاتف لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي مسجلة باسم إيريك أبيدال، حيث كانا على علاقة بين 2018 و 2020، عندما كان المدير الرياضي لفريق برشلونة.

ويزُعم أن الرجال الملثمين اعتدوا على خيرة الحمراوي من أجل محاسبتها بسبب قضائها لأوقات حميمية مع رجال متزوجين.

وسيظهر لاعب كرة القدم السابق نفسه لتوضيح روايته للأحداث قريبًا في العملية القضائية، لانه بات متهماً بالتحريض على الاعتداء على اللاعبة ذات الأصول الجزائرية بقضيب حديدي يوم 4 نوفمبر الجاري.

بعد استبعاد زميلتها في الفريق، “أميناتا ديالو”، عمليًا بعد 36 ساعة في حجز الشرطة، يركز التحقيق الآن على اللاعب الدولي الفرنسي السابق: كان من الممكن أن يكون كسر الحب بين الاثنين هو الدافع للانتقام الذي تسبب في إصابة لاعبة خط الوسط خيرة حمراوي.