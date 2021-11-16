الامارات | متفرقات.. مجلس الشارقة للتعليم يشجّع أطفال الحضانات والبالغين على المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. مجلس الشارقة للتعليم يشجّع أطفال الحضانات والبالغين على المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس الشارقة للتعليم، بالشراكة مع عدد من المؤسسات، فعالية رياضية ليوم المشي تحت شعار «خلنا _نمشي».

وقال المجلس في بيان أمس: «إن المجلس يهدف من خلال تنظيم فعاليته في مركز الزاهية التجاري بمدينة الشارقة إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وحث مختلف الفئات العمرية عليها، وتعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة».

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