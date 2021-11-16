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الامارات | متفرقات.. مجلس الشارقة الرياضي يبحث مع رايو فاليكانو إعداد وتأهيل اللاعبين

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى الحزامي، خلال استقباله رئيس نادي رايو فاليكانو الإسباني، راؤول بيسا، سبل التعاون بين الجانبين على صعيد إعداد وتأهيل لاعبي أندية الشارقة للاحتراف، وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية العاملة بها. وقال الحزامي: «إن المجلس يستثمر أي فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع مسؤولي الأندية العالمية، بما يسهم في تطوير مردود في الشارقة، سواء في إتاحة الفرصة للاعبين للاحتراف الخارجي، أو على مستوى تطوير الكوادر الإدارية والفنية بالأندية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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