الامارات | بن جلبوت: العربي يستحق المشاركة في أقوى البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن بن جلبوت: العربي يستحق المشاركة في أقوى البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العربي محمد بن جلبوت، أن فريقه يحسب ألف حساب لكل فريق يواجهه في دوري الدرجة الأولى، لذلك يلعب بحذر ويقظة عاليين، أمام جميع الفرق دون النظر إلى تاريخ المنافس، وإمكاناته الفنية، وأن هذا الأسلوب أحد أهم الأسباب التي قادت العربي للتميز في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن ذلك يشجعه على الاستمرار بهذا الأسلوب حتى نهاية الموسم، وتحقيق تطلعاته المرجوة.

يأتي ذلك تزامناً مع صدارة العربي لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه أول من أمس على فريق «ستي» (6-1) محققاً انتصاره السادس على التوالي في بطولة الدوري وبالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فضلاً عن كونه الانتصار التاسع له في الموسم الحالي، بعد ثلاثة انتصارات متتالية حققها في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ما يعد أطول سلسلة انتصارات يحققها العربي منذ تأسيس النادي. وأكد محمد بن جلبوت أن الوقت قد حان لكي يشارك العربي في أقوى البطولات، متمنياً أن يسجل فريقه ظهوره في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المقبل. وقال محمد بن جلبوت لـ«الإمارات اليوم»: «لا يوجد سر محدد بعينه يقف خلف سلسلة الانتصارات الحالية لفريق العربي، بقدر أنها تعكس التكامل بين ثلاثة أضلاع، هي إدارة النادي التي نعتز بدعمها ورعايتها للفريق بشكل مميز، ولاعبي الفريق الذين يكافحون بتقديم أفضل المستويات الفنية ويؤدون المباريات بتركيز عال، إضافة إلى جهود الجهاز الفني، وهذا التكامل يشجعنا على تعزيز تطلعاتنا للوصول لأبعد نقطة في الموسم الحالي».

وتابع: «حظوظ جميع الفرق في دوري الدرجة الأولى متساوية، وجميعها قوية، ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي أياً كان مركزه في الترتيب، والثلاث نقاط هدفنا في كل مباراة، لذلك فإننا نحسب ألف حساب لكل فريق».

وقال بن جلبوت: «ركزنا خلال مرحلة بناء الفريق على الاندماج كركيزة مهمة للتحول من الاعتماد على الأداء الفردي إلى الأداء الجماعي، ولا نفرق بين لاعب أجنبي ومواطن، بل إن لكل فرد في الفريق أهميته، وأتعامل مع لاعبي الفريق على أنهم أبنائي، وأنا أفتخر بهم كأب ومدرب في آن واحد، وهذا سبب مضاف لأسباب النجاح الحالي». وأكمل: «المباراة المقبلة ستكون أمام دبا الحصن يوم السبت المقبل، وهي مواجهة مهمة، وقد تكون مفترق طرق، وهدفنا مواصلة الانتصارات، على الرغم من أن الدوري لايزال طويلاً، لكننا سنحافظ على تركيزنا لمزيد من النتائج التي تضعنا في الواجهة دائماً». وبخصوص تألق اللاعبين البرازيليين وتسجيلهم معظم أهداف الفريق، قال بن جلبوت: «جميع لاعبي الفريق يؤدون الأدوار التي نكلفهم بها، وهناك من يدافع بقوة ومن يصنع الهدف ومن يسجله، وبالتالي فإن تكامل الأدوار هو ما يصنع الفوز».

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